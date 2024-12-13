Двоих жителей Наро-Фоминска признали виновными в похищении человека и вымогательстве

В Подмосковье вынесли приговор двоим жителям Наро-Фоминска, которые похитили знакомого и вымогали у него деньги. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

По данным ведомства, в июне прошлого года злоумышленники заманили знакомого в квартиру дома на улице Полубоярова и напали на него. Угрожая шприцем с неизвестным содержимым и применяя силу, они надели на руки потерпевшего наручники и связали ему ноги. После этого мужчины начали требовать у пленника деньги. Затем они отобрали у него телефон, открыли банковские приложения и перевели на свои счета 510 тысяч рублей.

Похитив деньги, соучастники посадили пленника в машину, отвезли его на пустырь в деревне Пожитково и оставили. Мужчина добрался до ближайшего магазина и обратился в правоохранительные органы.

Похитителей задержали. В их отношении было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил одного из них к 8 годам и 7 месяцам лишения свободы, второго — к 8 с половиной годам лишения свободы. Отбывать наказание оба будут в исправительной колонии строгого режима.