Двоих жителей Подмосковья задержали за кражу 300 тысяч рублей у пенсионерки

Двое жителей Подмосковья были задержаны за кражу трехсот тысяч рублей у пенсионерки из Москвы. Об этом сообщили в ГУ МВД России по столице.

В полицию обратилась жительница района Бирюлево в возрасте 84 лет. Женщина рассказала, что несколько лет назад подозреваемые делали ремонт в ее квартире. В этом году они снова предложили свои услуги.

В какой-то момент, когда пенсионерка отвлеклась, злоумышленники получили доступ к ее мобильному телефону. После этого они открыли в нем банковское приложение и перевели себе триста тысяч рублей.

Мужчин задержали. Ими оказались жители Подмосковья в возрасте 30 и 32 лет. Похищенными деньгами злоумышленники распорядились по собственному усмотрению.

На мужчин завели уголовное дело о краже. Сейчас они под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.