Двоих жителей столичного региона осудят за незаконный оборот 200 кг наркотиков в Подмосковье
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Два жителя столичного региона предстанут перед судом в регионе за незаконный оборот порядка двухсот килограммов наркотиков. Об этом говорится в сообщении Прокуратуры Московской области.
По информации ведомства, обвиняемые вместе с сообщниками организовали в жилом доме в Можайске лабораторию, где произвели синтетические наркотики с целью последующего сбыта.
Зимой прошлого года деятельность злоумышленников пресекли. В общей сложности из незаконного оборота было изъято около двухсот килограммов запрещенного вещества.
Уголовное дело в отношении злоумышленников было передано в Московский областной суд для рассмотрения по существу.