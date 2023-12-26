Двоих жителей Волгоградской области задержали за поджоги по заданию СБУ

Молодые люди получали задания от своих кураторов через один из мессенджеров, а за их выполнение им перечислялись деньги.

Двоих парней задержали по подозрению в поджогах на железной дороге. По мнению правоохранителей, они 15 декабря подожгли батарейный шкаф на станции Камышин-2, а 21 декабря они неподалеку от того же места спалили релейный шкаф. В результате оперативно-розыскных мероприятий поджигатели были задержаны. Об этом сообщила Lenta.ru.

Одному из злоумышленников всего 18 лет, другой на год старше. В их электронных устройствах была обнаружена переписка с куратором из Службы безопасности Украины. За совершение двух преступлений молодым людям было передано 30 тысяч рублей. В качестве наказания каждый из юношей может получить до пяти лет лишения свободы.