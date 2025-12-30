Двойная трагедия: мать предстанет перед судом за ДТП, в котором погиб ее сын

Жестокая авария в Подмосковье, унесшая жизнь подростка, обернулась уголовным делом против его матери. Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на региональную прокуратуру, 42-летнюю жительницу обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека по неосторожности.

По предварительной версии следствия, трагедия произошла 12 июля. Женщина управляла автомобилем Mazda, в салоне которого находился ее 13-летний сын. На одном из участков дороги водитель превысила допустимую скорость, что привело к потере управления. Легковой автомобиль вынесло на встречную полосу, где он совершил лобовое столкновение с большегрузным автопоездом.

От мощного удара непристегнутый подросток, находившийся на заднем сиденье, вылетел из салона транспортного средства. Полученные ребенком травмы оказались несовместимыми с жизнью, спасти его не удалось. Сейчас все материалы уголовного производства направлены в суд, где женщине предстоит ответить за последствия роковых ошибок за рулем.