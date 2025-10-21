Двойняшки из Петербурга оказались в реанимации после приема опасной дозы лекарств

В Санкт-Петербурге произошел тревожный инцидент, едва не закончившийся трагедией. Двое маленьких детей были экстренно госпитализированы с тяжелым отравлением после того, как съели значительное количество лекарственных препаратов. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Mash на Мойке».

ЧП случилось в квартире на улице Подольской. По предварительной информации, двойняшки смогли добраться до содержимого родительской аптечки в тот момент, когда взрослые ненадолго потеряли бдительность. Дети разделили между собой найденные таблетки, общее число которых достигло двадцати штук, и проглотили их.

Родители, вовремя заметившие странное поведение и самочувствие детей, немедленно вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Медики диагностировали у братьев серьезное отравление и в срочном порядке доставили их в отделение реанимации.

На данный момент жизнь и здоровье детей находятся вне непосредственной угрозы, однако они продолжают оставаться под пристальным наблюдением врачей.

