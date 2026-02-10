Двойное ДТП в кювете: в Ленобласти грузовик и легковушка столкнулись и перевернулись

По предварительной информации ГУ МЧС по региону, от мощного удара легковая машина отбросило в кювет, где она перевернулась на крышу. Передняя часть легковушки оказалась под колесами грузового автомобиля, что усугубило последствия аварии. Как сообщили очевидцы в телеграм-каналах, оба транспортных средства после столкновения оказались в кювете в перевернутом положении. Спасатели, прибывшие на место, констатировали смерть водителя легкового автомобиля на месте происшествия. Для извлечения его тела потребовалось использование специального гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Также сотрудники МЧС поставили машины на колеса и ликвидировали возникшую угрозу возгорания. Данные о других возможных пострадавших уточняются.