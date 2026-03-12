Двух человек госпитализировали после пожара в гостинице на Алтуфьевском шоссе

Два человека были госпитализированы после пожара, произошедшего в гостинице на Алтуфьевском шоссе в Москве. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

По информации ведомства, медики оказали помощь пострадавшим непосредственно на месте происшествия. Возгорание произошло в одном из номеров на втором этаже гостиницы «Восход».

В департаменте уточнили, что на месте работали специалисты Центра медицины катастроф, а также несколько бригад скорой помощи. В результате происшествия медицинская помощь потребовалась двум людям. Для дальнейшего лечения их доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского и городскую клиническую больницу имени Ф. И. Иноземцева.

Ранее в МЧС России сообщали, что пожар произошел на втором этаже здания по адресу Алтуфьевское шоссе, дом 2. Согласно открытым картографическим данным, по этому адресу располагается гостиница.

Спасателям удалось локализовать возгорание на площади около 30 квадратных метров. В ходе ликвидации пожара из здания были эвакуированы примерно 120 человек, еще семь человек сотрудники экстренных служб спасли.

