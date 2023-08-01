Двух человек убили в ходе конфликта между иностранцами в Чехове
Фото: [©Мария Девахина/РИА Новости]
Двух человек убили во время ссоры между иностранными гражданами в Чехове. По данному факту возбудили уголовное дело, передает ГСУ СКР по Подмосковью.
По данным ведомства, инцидент произошел днем ранее на дорожном участке по Земской улице. Между двумя группами иностранных граждан возник конфликт, в ходе которого два человека получили колото-резаные ранения. В результате от полученных травм они скончались.
В ходе расследования специалисты осмотрели место происшествия и транспортные средства на участке, а также изъяли смывы и следы. Планируется провести ряд экспертиз.
«Принимаются меры к установлению и задержанию подозреваемых», - добавили в ведомстве.