Двух девочек-подростков из Приморья пришлось госпитализировать из-за тяжелого отравления алкоголем

Инцидент произошел в торговом центре города Находки. Каждому из попавших в больницу детей исполнилось всего лишь по 12 лет.

Сначала данные об этом происшествии распространились в социальных сетях. Там разошлось видео, на котором на полу у туалета в бессознательном состоянии лежит девочка. И поднимают и усаживают поудобнее. Затем эти сведения подтвердили официальные службы.

«Госпитализированы два подростка, предварительный диагноз - интоксикация. Состояние удовлетворительное. Под наблюдением медиков пробудут до конца недели», - заявили по этому поводу в региональном министерстве здравоохранения.

Эти слова привели РИА Новости. Правоохранители также дали оценку этому событию. По их словам, сами девушки и их родители в поле зрения полиции раньше не попадали. Теперь ведется проверка всех обстоятельств этого события. Ведется поиск свидетелей, с этой целью опрашивают всех сотрудников торгового центра.