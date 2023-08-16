Двух мужчин будут судить за отмывание денег и создание нарколаборатории в подмосковном Раменском

Раменский городской суд рассмотрит по существу дело против двоих мужчин, которые организовали нарколабораторию в жилом доме в Раменском округе. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

В надзорном ведомстве рассказали, что уроженцы Омской и Рязанской областей в начале этого года произвели в оборудованной лаборатории по производству наркотиков мефедрон. Наркотические средства злоумышленники продавали за биткойны. Впоследствии они легализовали полученные преступным путем денежные средства на сумму свыше шести миллионов рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов изъяли из незаконного оборота более трех килограммов наркотиков и свыше девяти килограммов прекурсоров.

Ранее сообщалось, что в Талдоме осудили двух мужчин по делу о незаконном обороте драгоценных металлов на 10,3 миллиона рублей.