Двух мужчин, организовавших нарколабораторию в частном доме, задержали в Подольске

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали в подмосковном Подольске двоих мужчин в возрасте 50 и 53 лет по подозрению в сбыте запрещенных веществ.

Отмечается, что подозреваемых остановили рядом с их машиной в лесном массиве вблизи СНТ «Озерки», они заметно нервничали. При личном досмотре у одного из мужчин, а также в иномарке сотрудниками полиции обнаружено шесть свертков с порошкообразным и кристаллообразным веществами, общей массой более килограмма.

Злоумышленники пояснили, что занимаются изготовлением наркотиков в арендованном доме, расположенном в поселении Щаповское. Они также рассказали, что оборудование и прекурсоры закупили около полугода назад в теневом сегменте сети Интернет, после чего и стали заниматься производством запрещенных веществ и последующей их реализацией путем закладок.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ. В настоящее время полицейскими проводятся дополнительные мероприятия, направленные на установление других эпизодов противоправной деятельности задержанных, а также возможных соучастников преступления.