Двух мужчин, подозреваемых в организации занятия проституцией, задержали в Подмосковье

Сотрудники полиции задержали в Ленинском городском округе двоих уроженцев Тамбовской области в возрасте 41 года и 47 лет, которых в настоящий момент подозревают в организации занятия проституцией. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Злоумышленники на парковке рядом с поселком Дубровский организовали так называемую «точку», где девушки оказывали платные услуги сексуального характера. В ходе осмотра автотранспорта одного из задержанных обнаружены и изъяты телефоны, банковские карты, черновые записи и денежные средства.

В результате оперативно-розыскных мероприятий за оказание интимных услуг задержаны три женщины в возрасте от 32 до 43 лет — жительницы Владимирской и Белгородской областей. Ранее они уже привлекались за аналогичные правонарушения. В отношении гражданок составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 6.11 КоАП РФ, на каждую наложен штраф.

Отмечается, что в отношении мужчин дознавателем было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 241 УК РФ. А судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.