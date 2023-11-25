Двух мужчин, упавших под лед, спасли подмосковные спасатели на Иваньковском водохранилище

Стало известно, что во время профилактического рейда на водоеме работники противопожарно-спасательной службы в пятистах метрах от острова Зеленый обнаружили двух мужчин, которые находились на льду и размахивали руками, пытаясь привлечь к себе внимание.

Рыбаки искали место для подледного лова, но неожиданно услышали предостерегающий треск, и через мгновение лед провалился у них под ногами, а рыболовное снаряжение ушло на дно. Один из мужчин без резких движений успел лечь на поверхность ледяного панциря и по-пластунски отползти опасного места, но второму повезло меньше — его одежда намокла.