Двух мужчин, упавших под лед, спасли подмосковные спасатели на Иваньковском водохранилище
Фото: [ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Сегодня работники поисково-спасательного поста 215-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас», проводившие патрулирование акватории Иваньковского водохранилища, выручили из беды двух рыбаков.
Стало известно, что во время профилактического рейда на водоеме работники противопожарно-спасательной службы в пятистах метрах от острова Зеленый обнаружили двух мужчин, которые находились на льду и размахивали руками, пытаясь привлечь к себе внимание.
Рыбаки искали место для подледного лова, но неожиданно услышали предостерегающий треск, и через мгновение лед провалился у них под ногами, а рыболовное снаряжение ушло на дно. Один из мужчин без резких движений успел лечь на поверхность ледяного панциря и по-пластунски отползти опасного места, но второму повезло меньше — его одежда намокла.
«Рыболовы самостоятельно выбрались на льдину, но не стали двигаться в сторону берега, так как ледовая корка была хрупкой. На помощь пришли спасатели. Работники противопожарно-спасательной службы взяли рыбаков на борт катера, доставили на сушу и напомнили любителям рыбной ловли правила безопасного поведения на водоемах в осенне-зимний период», — отметил заместитель начальника ПСЧ-215 Александр Проценко.