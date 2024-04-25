Двух мужчин задержали при ограблении больницы в Подмосковье

Подмосковные росгвардейцы задержали двоих мужчин, которые пытались совершить кражу в одной из больниц региона, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в Ступино. Выяснилось, что злоумышленники решили воспользоваться тем, что в медицинском учреждении идут ремонтные работы. Они проникли в подвал и вынесли отопительное оборудование.

Правонарушителей заметил охранник, он и нажал тревожную кнопку. Подозреваемых доставили в полицию. По факту случившегося начата проверка.

Ранее подмосковные росгвардейцы обнаружили в Химках оставленного без присмотра младенца.