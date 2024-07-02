Двух пособников мошенников, похитивших у пенсионерки деньги, задержали подмосковные полицейские

Сотрудники уголовного розыска по городскому округу Химки задержали 19-летнего жителя Наро-Фоминска и ранее судимого 44-летнего уроженца Республики Карелия, подозреваемых в пособничестве телефонным мошенникам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Установлено, что утром на стационарный телефон 86-летней местной жительницы позвонила якобы ее внучка. Девушка плачущим голосом сообщила, что переходила дорогу в неположенном месте и стала виновницей ДТП, в котором пострадали люди. Затем трубку взял мужчина, представился сотрудником полиции и предложил помочь «закрыть» дело об аварии за 1,5 миллиона рублей.

Пенсионерка ответила, что у нее есть только миллион рублей. Аферист согласился, а также посоветовал упаковать деньги и передать их курьеру, который вскоре приедет к ней домой. Испуганная женщина выполнила требования и отдала указанную сумму молодому человеку.

Спустя некоторое время потерпевшей поступил повторный звонок от лжеродственницы о том, что необходимы еще деньги. Женщина вспомнила, что у нее хранятся сбережения мужа — 3,5 тысячи долларов США и снова передала указанную сумму уже другому курьеру. Позже раздался еще звонок от правонарушительницы с аналогичной просьбой. Пенсионерка решила снять все оставшиеся накопления в банке и выполнить указания, однако не успела этого сделать, так как узнала, что в ДТП ее родственница не попадала.

Со слов злоумышленников, они в сети Интернет нашли работу курьерами, по телефону неизвестные называли им адреса, по которым надо было забирать деньги, а после переводить их на определенные банковские счета, получая с каждой суммы процент. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ.