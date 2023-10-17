Двух пожилых женщин задержали в Подмосковье по подозрению в сбыте наркотиков

В городском округе Раменское по подозрению в сбыте наркотических средств задержаны две местные жительницы в возрасте 61 года и 67 лет. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Так, сотрудники полиции осмотрели рабочее место одной из злоумышленниц в канализационно-насосной станции в поселке Быково. Там было обнаружено и изъято три полимерных пакета с веществом светлого цвета. Вторую правонарушительницу задержали возле одного из домов на улице Дачная. При личном досмотре, а также в ее квартире оперативниками изъято 34 свертка с аналогичным содержимым.

Согласно проведенной экспертизе, изъятое является наркотическим средством — героином, массой более пятисот граммов. Одна из задержанных рассказала, что изъятые наркотики она забирала в тайниках, координаты которых ей направлял неизвестный мужчина через мессенджер. А за денежное вознаграждение она предложила своей подруге также заниматься незаконным оборотом наркотиков.

Ранее стало известно, что житель Подмосковья получил восемь лет колонии за убийство супруги собачьим ошейником.