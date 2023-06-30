Двух сибиряков задержали на въезде в Сочи с килограммом наркотиков

Они пытались ввезти в этот курортный город мефедрон. Их немедленно заподозрили в наркоторговле.

Приезжие прибыли в Краснодарский край из-под Красноярска. Они приобрели наркотические вещества в Подмосковье через один из сайтов и попытались вывезти их на юг для перепродажи.

«Наркоторговцы купили партию мефедрона онлайн в Московской области и везли его для сбыта в Сочи», - заявили в пресс-службе регионального управления МВД.

Но на посту ДПС злоумышленники были остановлены, а их машина проверена. В итоге наркотики обнаружили спрятанными под приборной панелью. 32-летнего мужчину и 26-летнюю женщину задержали, в их отношении было возбуждено уголовное дело. Теперь им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.