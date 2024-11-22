Двух украинских диверсантов ликвидировали во время перестрелки на блокпосту в Запорожской области,

Диверсионно-разведывательная группа ВСУ попыталась проникнуть в Россию под видом беженцев в Запорожской области. Российские силовики выявили эту попытку. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Украинская разведывательная группа состояла из шести человек. Ее участники были переодеты в гражданскую одежду, они вместе перемещались на микроавтобусе. Во время проверки транспортного средства на блокпосту в поселке Приазовский российский военнослужащий сумел заметить оружие в сумке, которая была при боевиках. Он подал знак своим сослуживцам, в итоге те открыли огонь.

Двое украинцев были застрелены. Еще четверо открыли ответный огонь, начали бросать гранаты и сумели сбежать в лес. Теперь в окрестностях Мелитополя ведется их активный поиск.

Ранее сообщалось о ликвидации украинской ДРГ на херсонском направлении, которая попыталась прорваться из РФ на Украину. В ее составе была обнаружена женщина. При этом было застрелено как минимум трое военнослужащих ВСУ.