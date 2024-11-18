ВС РФ уничтожили ДРГ ВСУ с женщиной-диверсантом на херсонском направлении

Военные силы Российской Федерации предотвратили попытку украинской диверсионно-разведывательной группы прорваться в свои ряды на херсонском направлении. В составе группы была замечена военнослужащая-женщина, сообщило РИА Новости.

На видео зафиксированы трое уничтоженных диверсантов. Уже не раз украинские ДРГ пытались достичь левого берега Днепра, а также высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах, но оказывались в бедственном положении и отступали с потерями после встреч с российскими войсками.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что эти атаки обернулись для ВСУ утратой элитного спецназа, тогда как российские бойцы всегда готовы дать мощный отпор любым попыткам атаки со стороны противника.

Ранее сообщалось, что система ПВО за ночь на 18 ноября уничтожила 59 вражеских БПЛА над регионами России.