Двухмесячный младенец погиб в ДТП легковушки с тягачом на Кубани из-за того, что ехал не в детском кресле

Как проинформировали в пресс-службе управления МВД России по Краснодарскому краю, трагедия случилась в четверг, 11 апреля, на трассе Краснодар – Ейск в Брюховецком районе.

Сообщается, что 50-летний водитель Lada Granta, везший двух пассажиров, выехал на полосу встречного движения в разрешенном месте, но по касательной задел двигавшийся в противоположном направлении тягач JH6 с полуприцепом.

После столкновения Lada съехала с трассы в кювет и перевернулась. Водитель не пострадал, а находившиеся в машине мать с 2-месячным младенцем были экстренно госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Последнему выжить не удалось.

«В больнице от полученных травм скончался пассажир Lada – двухмесячный мальчик, 22-летняя пассажирка госпитализирована», – отмечается в заявлении краевого главка полиции.

В ходе разбора ДТП выяснилось, что причиной гибели ребенка мог стать факт отсутствия в легковом автомобиле детского кресла.

Ранее мы сообщали, что уголовное дело возбудили после ДТП в подмосковном Клину, где пострадал подросток.