Уголовное дело возбудили после ДТП в Клину, где пострадал подросток

Уголовное дело возбудили в Клину по факту ДТП, в результате которого пострадал подросток 2010 года рождения.

Авария случилась в субботу вечером на первом километре автодороги А-108, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По предварительным данным, водитель иномарки при повороте столкнулся с питбайком, которым управлял несовершеннолетний. В результате подросток получил травмы. Его госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Дмитрове водитель нарушил правила дорожного движения и сбил троих детей на пешеходном переходе.