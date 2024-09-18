Двум россиянам дали почти 20 лет тюрьмы за изготовление 11 кг мефедрона

В Екатеринбурге двух жителей приговорили почти к 20-летнему тюремному заключению за изготовление 11 кг мефедрона, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на прокуратуру Свердловской области.

Обоих признали виновными по статье 228.1 УК РФ за незаконное производство наркотиков.

Один из них получил 19 лет тюрьмы и штраф в 200 тыс. руб., а второй будет отбывать 16 лет и заплатит штраф в размере 150 тыс. руб. Осужденные будут находиться в исправительной колонии строгого режима. Один из осужденных не явился на оглашение приговора, и его могут объявить в розыск.

Следствие установило, что в 2022 году мужчины договорились о производстве запрещенных веществ, оборудовали лабораторию в дачном доме и изготовили 11,2 кг мефедрона. При задержании у них изъяли наркотики и 96,5 кг прекурсора.

Ранее сообщалось, что житель Подмосковья пойдет под суд за убийство девочки и ее родителей в Узбекистане 20 лет назад.