«Дым на высоте 11 км»: пауэрбанк загорелся в салоне самолета, летящего из Китая в Южную Корею

На борту самолета южнокорейской авиакомпании T-Way произошло чрезвычайное происшествие (ЧП), в результате которого пострадали люди, сообщило издание The Aviation Herald.

Во время рейса из китайского города Санья в южнокорейский Чхонджу на высоте около 10,5 тыс. км в салоне лайнера Boeing 737-8 MAX внезапно появился едкий дым. Источником возгорания стал пауэрбанк одного из пассажиров. Зарядное устройство загорелось прямо во время полета.

Экипаж действовал оперативно: горящий предмет немедленно поместили в специальный огнестойкий герметичный контейнер, предназначенный для таких случаев. Благодаря этим действиям удалось избежать распространения огня, и самолет благополучно продолжил полет.

Несмотря на оперативные действия стюардов, отравлению ядовитым дымом подверглись восемь человек на борту. Пострадали пять пассажиров и три члена экипажа. Троим из них потребовалась госпитализация после приземления.

