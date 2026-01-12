Выходка в небе обернулось земными проблемами: наших туристов арестовали в Китае

Двое граждан Российской Федерации были задержаны правоохранительными органами Китайской Народной Республики за курение на борту самолета. Инцидент произошел в конце декабря, сообщает Life.ru.

В связи с данным случаем Посольство РФ в Пекине распространило официальное напоминание для соотечественников. В сообщении дипмиссии подчеркивается, что на территории КНР действует строгий запрет на курение табачных изделий, включая электронные сигареты и вейпы, в салонах воздушных судов. Этот запрет распространяется на все этапы полета.

За нарушение установленных правил китайским законодательством предусмотрены серьезные меры ответственности. Нарушителям грозит административный арест сроком до 15 суток, а также наложение значительного денежного штрафа. Помимо этого, авиакомпании Китая могут внести таких пассажиров в специальный реестр, ограничивающий возможность дальнейших перелетов.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Utair потеряла багаж свыше 30 пассажиров рейса Москва — Дубай.