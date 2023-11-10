Economist: контрнаступление ВСУ сошло на нет

Долгожданное контрнаступление ВСУ, начавшееся 4 июня, сошло на нет, не принеся существенных результатов, констатирует The Economist.

Издание проанализировало данные спутника по количеству лесных пожаров в зоне боевых действий. Если в середине августа фиксировалось до тысячи возгораний ежедневно, то с середины октября их количество снизилось до 300. Это свидетельствует о снижении интенсивности боев.

Ранее в интервью этому же изданию главком ВСУ Валерий Залужный назвал ситуацию тупиковой. Он признал, что «глубокого и красивого прорыва» не получится, чем вызвал критику со стороны президента Владимира Зеленского.

Из-за неудач на линии фронта на Украине зреет военный переворот. Эксперты уверены, что Владимира Зеленского на Западе уже списали со счетов. Кто же станет новым президентом Украины? Разбиралось «Подмосковье сегодня».