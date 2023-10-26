Economist: начало наземной операции в секторе Газа поставит экономику Израиля на грань краха

Не прошло и трех недель с тех пор, как ХАМАС вверг Израиль в войну, а конфликт уже сказывается на экономике страны, пишет The Economist.

Курс шекеля по отношению к доллару упал до самого низкого уровня более чем за десять лет. Цена страхования долговых обязательств страны от дефолта резко возросла, закрылись многие предприятия, центральный банк снизил прогноз роста экономики с 3% до 2,3% на 2023 год.

Чтобы избежать катастрофы, израильские власти должны решить три задачи.

Главная проблема – это занятость. Рабочих рук не хватает, чтобы поддерживать и экономику, и войну. С 7 октября в вооруженные силы было мобилизовано более 360 тысяч резервистов, или 8% рабочей силы страны. По закону, фирмы могут нанимать только временную замену военнообязанным, что не является привлекательным вариантом для соискателей. Кроме того, страну покинули многие низкоквалифицированные рабочие из других стран, и заменить из будет очень сложно.

Второй проблемой является спад частого потребления. После начала конфликта многие израильтяне сидят дома, рестораны и торговые центры пустуют, а туристическая отрасль практически полностью остановилась.

Третье – это государственный долг Израиля, который неизбежно вырастет во время войны. Сейчас он составляет 60% от ВВП, что не так уж много. Но чем дольше будет продолжаться конфликт, тем больше будут расти финансовые риски.

Израиль до сих пор не начал наземную операцию в Газе. У ЦАХАЛ есть технические возможности для ее проведения, но есть одно «но», считают эксперты. Подробнее — в материале «Подмосковье сегодня».