Economist назвал линию российской обороны «смертельной комбинацией»

За долгое время ни одна армия не сталкивалась с такой сложной системой оборонительных укреплений, как это пришлось ВСУ в ходе контрнаступления, пишет The Economist.

В издании назвали сеть российской обороны «смертельной комбинацией».

ВСУ приходится преодолевать поля с миллионами мин. И даже если какой-то участок удается разминировать, российские военные вновь восстанавливают минные поля с помощью авиации и артиллерии, разбрасывая специальные боеприпасы.

При этом по наступающим украинским частям наносятся эффективные удары с боевых вертолетов, а беспилотники ВСУ в массовом порядке выводят из строя глушилками.