Economist: Украина использует западные разведданные при нанесении ударов по России

Украинская армия практически ежедневно использует для налета на российские регионы беспилотные летательные аппараты. При этом больше половины дронов не достигают своих целей. Они сбиваются либо глушатся российской противовоздушной обороной. Только 35-40% беспилотников добираются до места, где расположена нужная для них точка.

При подготовке удара и прокладке траектории для своего БПЛА, украинские операторы используют сведения, которые им передает Запад. Они выбирают маршрут движения дрона, стараясь миновать средства ПВО. Об этом рассказало издание The Economist, ссылаясь на осведомленные источники. Те заявили, что если ранее ВСУ имело преимущество над российскими войсками в беспилотниках, втрое чаще используя их, то теперь оно нивелировалось.