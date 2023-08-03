Economist: Украина печатает бомбы для ВСУ на 3D-принтере

Киев печатает на 3D-принтере самодельные боеприпасы для ВСУ, сообщает британский журнал Economist.

Оболочки для бомб поступают киевскому режиму из-за рубежа. Обычно этот товар на таможне оформляют как детские игрушки или подсвечники.

Подобные боеприпасы не могут полноценно заменить изготовленные в заводских условиях, но у них есть одно преимущество – дешевизна.

По данным издания, еженедельно на Украине изготавливается порядка тысячи таких боеприпасов.

Однако Киев испытывает логистические проблемы при сборке таких бомб, поскольку их компоненты поступают из разных мест.