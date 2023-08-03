Economist: Украина печатает бомбы для ВСУ на 3D-принтере
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Киев печатает на 3D-принтере самодельные боеприпасы для ВСУ, сообщает британский журнал Economist.
Оболочки для бомб поступают киевскому режиму из-за рубежа. Обычно этот товар на таможне оформляют как детские игрушки или подсвечники.
Подобные боеприпасы не могут полноценно заменить изготовленные в заводских условиях, но у них есть одно преимущество – дешевизна.
По данным издания, еженедельно на Украине изготавливается порядка тысячи таких боеприпасов.
Однако Киев испытывает логистические проблемы при сборке таких бомб, поскольку их компоненты поступают из разных мест.