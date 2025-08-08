Единственного педагога школы в Индии обвинили в домогательствах к ученицам

В штате Мадхья-Прадеш, расположенном в Индии, преподавателя, которому 55 лет, обвиняют в совершении действий сексуального характера против несовершеннолетних. Об этом информировало новостное издание Bhaskar English.

Согласно информации, инцидент имел место в одной из местных государственных школ. Ученицы, обучающиеся в третьем и пятом классах, заявили о непристойном поведении и домогательствах со стороны учителя. Сообщается, что подобные действия происходили на протяжении последних двух недель, однако дети опасались сообщить об этом.

Родители учениц, совместно с другими жителями деревни, проникли на территорию школы и совершили нападение на мужчину, после чего передали его сотрудникам правоохранительных органов.

В настоящее время подозреваемый задержан, он также временно отстранен от выполнения своих профессиональных обязанностей. Во время допроса он отрицал все выдвинутые против него обвинения. Известно, что у него самого трое дочерей.

Родители настаивают на строгом наказании для обвиняемого и выразили требование о создании специальных мер и механизмов, направленных на предотвращение подобных ситуаций в будущем.

Указанный 55-летний педагог являлся единственным учителем в данной школе. По информации, полученной от местных средств массовой информации, образовательное учреждение планируют объединить с другой школой, либо оно может быть закрыто.

