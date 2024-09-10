Единый день профилактики детского дорожно-транспортного травматизма прошел в Подмосковье

Единый день профилактики детского дорожно-транспортного травматизма «Детям Подмосковья — безопасные дороги!» прошел в регионе, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В его рамках правоохранители вместе с педагогами, родителями, волонтерами и отрядами ЮИД провели в образовательных учреждениях Подмосковья тематические занятия.

Областное мероприятие состоялось в школе №17 в Красногорске. В программу вошли мастер-класс по созданию световозвращателей, занятие в автогородке, выставка тематических рисунков и концерт. В завершение мероприятия детям подарили световозвращающие браслеты и рюкзаки, а также раскраски.

В Госавтоинспекции региона сообщили, что за семь месяцев текущего года в Подмосковье произошло 254 аварии с участием детей в возрасте до 16 лет. В результате этих ДТП 18 детей погибли, 262 получили травмы.