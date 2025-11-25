«Эффект Бэтмена»: эксперимент показал удивительное влияние супергероя на людей

Итальянские исследователи провели необычный социальный эксперимент в подземке Милана, который доказал: даже вымышленный символ справедливости способен пробудить в людях их лучшие качества и заставить быть внимательнее друг к другу. Об этом сообщает итальянское СМИ.

Жители и гости Милана стали невольными участниками любопытного научного перформанса. Ученые решили выяснить, как присутствие воплощенного символа альтруизма и борьбы за справедливость влияет на повседневное поведение горожан. Для этого в вагоны метрополитена запустили актера, облаченного в качественный костюм знаменитого персонажа комиксов — Бэтмена. Результаты наблюдений удивили даже самих организаторов: появление Темного рыцаря действовало на пассажиров поистине магически.

Статистика, собранная в ходе эксперимента, говорит сама за себя. В обычные дни, без присутствия супергероя, уступить место пожилым людям, беременным женщинам или пассажирам с детьми догадывались лишь 37,6% сидящих. Однако стоило в вагоне появиться молчаливой фигуре в черном плаще, как уровень гражданской сознательности взлетал почти вдвое — до 67,2%. Люди не просто уступали места, но и становились заметно вежливее в общении, охотнее помогали другим с багажом и меньше толкались.

Авторы исследования уже дали этому феномену название — «эффект Бэтмена». По их мнению, механизм такого преображения кроется в глубинной психологии. Видя перед собой живое воплощение героического идеала, человек бессознательно стремится соответствовать высоким моральным стандартам.

