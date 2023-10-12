Египет отказался открывать свои границы для прохода беженцев из сектора Газа

По мнению египетских властей, Израиль и Палестина должны решать все свои проблемы исключительно в пределах собственных границ, не втягивая в них соседей.

Такая точка зрения характерна для Каира, он ее озвучивает довольно регулярно. Египетское правительство считает, что только разрешение конфликта между собой, без вмешательства посторонних, способно позволить Палестине обеспечить свое право на государственность. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

«Египет отказался от любых шагов по созданию безопасных коридоров для беженцев, покидающих анклав», - указали журналисты.

Этому отказу предшествовал целый ряд консультаций с другими странами, в том числе с Соединенными Штатами. При этом обсуждались варианты оказания гуманитарной помощи сектору Газа через территорию соседних государств.