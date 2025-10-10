Экипаж МиГ-31 отвел падающий истребитель от жилых домов

При выполнении планового учебного задания в небе над Липецкой областью потерпел крушение истребитель-перехватчик МиГ-31.

По информации, предоставленной пресс-службой Министерства обороны РФ, инцидент произошел вечером, в 19:20 по московскому времени.

Самолет, не оснащенный боевым вооружением, упал на безлюдной территории. Летчики смогли катапультироваться из падающей машины и не пострадали. По предварительным данным, пилот и штурман до последней секунды пытались увести неисправный перехватчик от населенных пунктов, покинув борт лишь в критический момент, за несколько мгновений до столкновения с землей. Их грамотные и самоотверженные действия позволили избежать возможных жертв на земле.

