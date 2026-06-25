Смертельный укол: московский косметолог пошла под суд за гибель пациентки

В Москве перед судом предстанет врач-косметолог, чья халатность во время процедуры липоредукции обернулась смертью пациентки — обвиняемая не проверила концентрацию препарата, не пригласила анестезиолога и реаниматолога, а затем ввела смертельный раствор в живот женщины. Об этом сообщает Lenta.ru.

По версии следствия, обвиняемая, имея аккредитацию хирурга и косметолога, самостоятельно изготовила раствор с анестетиком для липоредукции — процедуры, которая должна проводиться строго под контролем. Но она проигнорировала элементарные правила: не проверила дозировку препарата, не обеспечила присутствие врача-анестезиолога и реаниматолога. После инъекции в область живота пациентка почувствовала резкое ухудшение и скончалась на месте от острой интоксикации. Экспертиза показала, что концентрация вещества была смертельной.

Сама косметолог полностью признала вину, что, впрочем, не отменяет уголовного преследования. Прокуратура утвердила обвинение по статье 109 УК РФ, и дело направлено в суд. Теперь женщине грозит до двух лет лишения свободы, хотя родственники погибшей настаивают на более жестком наказании, называя произошедшее не просто неосторожностью, а преступной самонадеянностью.

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