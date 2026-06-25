Стилист Бузовой признался, что неизлечимо болен

Стилист и имиджмейкер российских звезд Никита Карстен впервые публично признался, что борется с неизлечимым заболеванием, пишет The Voice. В своем видеообращении он рассказал, что привык делиться личным только с самыми близкими, но сейчас решил открыться широкой аудитории.

26-летний Карстен признался, что чувствует себя никчемным, и впервые за долгое время обратился за советом к подписчикам.

Никита считает себя сильным человеком, однако болезнь не дает ему покоя. Помимо борьбы со здоровьем, он сталкивается с трудностями на работе.

«Всю свою сознательную жизнь я осознанно иду по карьерной лестнице, потому что люблю свою работу, но как будто бы в потоке заслуг более молодых стилистов, блогеров, которых ценю и ставлю в пример, происходит обесценивание. Вот сегодня сижу и думаю: что есть у меня?» — сказал Никита.

Карстен сотрудничает со многими артистами российского шоу-бизнеса, в том числе с певицей Ольгой Бузовой. Именно она первой откликнулась на его откровение. Артистка поддержала стилиста, заявив, что это временное состояние, и выразила благодарность за то, что он рядом с ней. Ольга отметила, что счастлива работать с Карстеном и уверена, что он справится.

Сам Никита признался, что ему непросто делиться личным, но он считает, что каждый человек сталкивается с проблемами, и важно не замыкаться в себе.

Ранее сообщалось, что певицу Ольгу Бузову выписали из больницы.