Где снимали «Москва слезам не верит» и «Собачье сердце»: названы главные локации советских шедевров

Гоголевский бульвар в Москве, Моховая улица в Петербурге, Ростовский кремль и крымские горы — эти локации знакомы миллионам зрителей по культовым советским картинам. Интернет-издание «Ямал-Медиа» собрало маршрут по местам съемок фильмов, которые давно стали частью национальной культуры.

Современные улицы российских городов хранят память о съемках кинолент, вошедших в золотой фонд отечественного кино. Некоторые локации изменились до неузнаваемости, другие сохранили атмосферу тех лет и сегодня привлекают туристов и киноманов.

«Москва слезам не верит» (1979)

Картина, получившая «Оскар», снималась в нескольких знаковых точках столицы.

Гоголевский бульвар стал местом двух ключевых встреч героини. Здесь юная Катерина впервые знакомится с Рудольфом у памятника Гоголю, а спустя два десятилетия их пути пересекаются вновь — только теперь Катерина уже директор крупного предприятия. Бульвар плавно переходит в Арбат и Пречистенку, оставаясь одним из любимых мест для прогулок москвичей.

Курский вокзал появился в эпизоде, где Гоша после знакомства предлагает Катерине подвезти ее на такси. Огромный стеклянный фасад здания отчетливо виден на заднем плане.

«Собачье сердце» (1988)

Ленинградские улицы блестяще сыграли роль дореволюционной Москвы — северная столица лучше сохранила атмосферу начала XX века.

Моховая улица в Петербурге превратилась в Обухов переулок, где располагался дом профессора Преображенского. Здание 27–29 — бывший доходный дом страхового общества «Россия», построенный в стиле французского ренессанса по проекту архитектора Л. Н. Бенуа.

Боровой переулок на углу с Дегтярной улицей запомнился зрителям по сцене первой встречи Шарика с Филиппом Филипповичем — той самой, где пес получил кусок колбасы. Это место идеально подходит для прогулки по тихому и «непарадному» Петербургу.

«Служебный роман» (1977)

Статистическое учреждение, где трудились Новосельцев, Калугина и Верочка, Эльдар Рязанов собрал из трех разных локаций.

Главный вход — фасад бывшего доходного дома Хомякова на пересечении Петровки и Кузнецкого Моста. Сегодня там располагается Федеральное агентство морского транспорта. Пешеходная зона Кузнецкого Моста с вечерней подсветкой остается одним из самых оживленных мест центра Москвы.

Сцена на крыше с поливкой цветов и откровенным разговором снималась на Большом Гнездниковском переулке, дом 10. Здание, известное как Дом Нирнзее, на момент съемок было самым высоким девятиэтажным строением в Москве. Кабинеты и большинство интерьеров доснимали в павильонах «Мосфильма».

«Иван Васильевич меняет профессию» (1973)

Древнюю Русь снимали в Ростовском кремле — именно в его белокаменных переходах стражи Ивана Грозного гонялись за «демонами». Кремль сохранился в отличном состоянии, а крыльцо Красной палаты, где останавливались настоящие цари, стало входом в царский терем.

Фасад дома Шурика — Новокузнецкая улица, дом 13. Экспериментальное здание с ломаной архитектурой прозвали «гармошкой» и «пьяным домом». А вот вид на Москву из окна квартиры снимали в сталинской высотке на Новом Арбате.

Набережная Ялты и причальный пирс № 2 стали площадкой для эпизода, где Зиночка исполняет песню «Звенит январская вьюга…».

«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1967)

Несмотря на название, почти весь фильм снимался в Крыму.

В окрестностях поселка Лучистое у подножия горы Демерджи до сих пор растет так называемый «Орех Никулина» — дерево, с которого Балбес кидал орехи. Рядом лежит тот самый камень, на котором Наталья Варлей танцевала под песенку о медведях. К нему ведут деревянные ступеньки для туристов.

Кавказские пейзажи все же попали в картину: сцена купания в горном водоеме снималась на реке Мзымта в районе Красной Поляны, а эпизод с похищением невесты — на дороге, ведущей к озеру Рица в Абхазии.

«Три плюс два» (1963)

Комедию о диком отдыхе молодежи снимали у подножия горы Сокол близ Судака. Лагерь героев располагался в живописной Разбойничьей бухте. Пешеходный маршрут по тропе Голицына проходит прямо над морем и открывает потрясающие виды.

Алушта и Судак в фильме слились в один город: герои прибывают на автовокзал Алушты, а затем оказываются в ресторанчике на набережной Судака. Финальные эпизоды снимали в районе сел Веселое и Морское.

«Афоня» (1975)

Трагикомедия Георгия Данелии снималась в основном в Ярославле.

Колокольня и церковь Ильи Пророка XVII века на Советской площади, Которосльная набережная и парк «Стрелка» — вот неполный перечень мест, где гуляет медсестра Катя Снегирева в исполнении Евгении Симоновой. Роль больницы исполнил Музей истории Ярославля.

В новом районе Брагино снимали сцену с бочкой кваса и квартиру главного героя. Именно здесь прозвучала знаменитая фраза Федула: «гони рубль, родственник». Родной деревней Афони стало село Диево-Городище в 20 км от Ярославля.

«Вокзал для двоих» (1982)

Рижский вокзал Москвы показан в сценах прибытия и отправления поездов. Витебский вокзал в Ленинграде стал местом ночевки героев в зале ожидания. Таганская площадь использовалась для эпизода с тележкой, а Тишинский рынок — для сцены на рынке.

«Про Красную Шапочку» (1977)

Съемки детского фильма прошли в Калининградской области, Крыму и Беларуси. На Куршской косе в районе поселка Рыбачий снимали эпизод с песней «про крокодилов-бегемотов». В Светлогорске, на улице Ленина, 31, находится «Дом Звездочета» — его хорошо видно с железнодорожного вокзала «Светлогорск-2».

«Приключения Буратино» (1975)

Ялта, улица Войкова, 16 — отсюда Буратино выбегает из дома папы Карло. Байдарские ворота с арками и колоннами сыграли роль городской стены, у которой Алиса и Базилио уговаривают героя отнести деньги на Поле чудес. Самим Полем чудес и Страной дураков стали руины древнего Херсонеса Таврического.