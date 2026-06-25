ИИ не оправдывает надежд: скепсис растет, несмотря на ажиотаж

Ажиотаж вокруг искусственного интеллекта не разделяют почти четверть россиян: по данным опроса SuperJob, 24% респондентов сомневаются, что нейросети могут справиться хотя бы с одной их рабочей задачей, и это тревожный звонок для разработчиков — год назад таких скептиков было всего 18%. Об этом сообщает Lenta.ru.

Исследование, охватившее 3 тысячи россиян, показало, что средняя оценка доли задач, которые может взять на себя ИИ, снизилась с 31% до 28%. При этом мужчины верят в автоматизацию больше — 31% против 26% у женщин. Однако общий тренд явно идет вниз: чем больше шума вокруг нейросетей, тем меньше готовность людей делегировать им свои функции.

Эксперты объясняют растущий скепсис несколькими причинами. Во-первых, многие работники столкнулись с ошибками ИИ на практике — галлюцинации, нелогичные ответы и неправильные расчеты. Во-вторых, страх потери рабочих мест постепенно сменяется пониманием, что нейросети не способны заменить человеческий опыт, интуицию и нестандартное мышление. В-третьих, компании все чаще навязывают ИИ-решения, не объясняя их пользу, что вызывает раздражение.

Особенно показательна возрастная динамика: молодежь до 35 лет относится к ИИ более благосклонно, а старшее поколение почти полностью отвергает его возможности. Это создает разрыв на рынке труда, где одни готовы учиться новому, а другие предпочитают полагаться на проверенные методы.

Ранее ветеран СВО через прокуратуру и суд вернул положенные выплаты.