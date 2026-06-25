Бесплатные кружки для детей: кто может получить сертификат на допобразование

Дополнительное образование для детей — удовольствие не из дешевых, но не все родители знают, что государство предлагает инструмент, позволяющий посещать кружки и секции фактически бесплатно. Речь идет об именном сертификате, который оформляется на каждого ребенка без учета доходов семьи. Интернет-издание «Ямал-Медиа» разобралось, как получить этот документ и на что обратить внимание при его использовании.

Каждый родитель стремится дать ребенку максимум возможностей — от спортивных секций до творческих студий. Однако цена занятий нередко становится серьезным препятствием. Сертификат на дополнительное образование призван решить эту проблему. Это именной электронный документ, который позволяет оплачивать кружки за счет бюджета.

Оформить его могут дети в возрасте от 5 до 17 лет включительно. При этом никаких льготных категорий не существует — право есть у каждой семьи.

«Здесь нет каких-то льготных категорий», — подчеркнула в беседе с «Ямал-Медиа» депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Однако есть важное ограничение: потратить средства сертификата можно только в организациях, официально участвующих в программе. Перед оформлением стоит заранее выяснить, есть ли подходящие кружки в регионе.

«Сертификат можно использовать только в организациях, которые вступили в эту программу. То есть невозможно применить его буквально в каждой организации, поэтому нужно очень внимательно следить», — предупредила парламентарий.

Как оформить сертификат

Документ оформляется однократно и действует до совершеннолетия ребенка. Подать заявление можно несколькими способами:

через личный кабинет на портале «Госуслуги»;

через региональный портал госуслуг;

через Навигатор дополнительного образования своего региона;

лично в уполномоченной организации по месту жительства.

Обязательное условие — сертификат привязывается к месту прописки ребенка.

«Но опять-таки нужно сначала найти по своему региону конкретную образовательную организацию по дополнительному образованию», — уточнила депутат.

Номинал сертификата в регионах

Сумма сертификата варьируется в зависимости от субъекта федерации. Номинал может выражаться как в рублях, так и в академических часах. Примеры на 2026 год:

Санкт-Петербург — 36 часов занятий;

Екатеринбург — 24 171 рубль;

Новодвинск — 31 080 рублей (для всех детей) и 34 190 рублей (для детей с ограниченными возможностями здоровья).

«В прошлом году это было порядка 17 тысяч рублей. По-моему, не менялось», — сообщила Светлана Бессараб о московском номинале.

Средства на сертификат поступают частями: в январе на первое полугодие и в сентябре — на второе. Если стоимость занятий выше номинала, разницу родители доплачивают самостоятельно. Точные лимиты лучше уточнять в региональном навигаторе допобразования или местных органах управления.

При отказе от кружка важно официально расторгнуть договор через «Госуслуги» или региональный портал. Неиспользованные деньги не сгорают, а возвращаются на баланс для оплаты других занятий. Депутат Светлана Бессараб пояснила, что возврат средств возможен при наличии уважительной причины или если услуги просто не подошли. Однако она предупредила, что сертификат именной, его нельзя передать другому ребенку в семье, а после полного расходования лимита пополнить счет до следующего периода не получится.

Дополнительной финансовой поддержкой может стать налоговый вычет. Работающие родители имеют право вернуть часть расходов на секции и кружки, если образовательная организация имеет соответствующую лицензию.