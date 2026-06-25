Грибной бум: раскрыта карта лучших локаций для сбора подберезовиков в Подмосковье

После обильных июньских дождей в лесах Московской области проснулись подберезовики — первые полные корзины уже фиксируют в разных округах региона. О том, где сейчас больше всего шансов вернуться с добычей, REGIONS рассказал грибник с многолетним стажем Владимир Жарков.

Сезон тихой охоты в Подмосковье набирает обороты. Грибники сообщают о первых заметных результатах — подберезовики пошли активными семейками. Эксперты связывают это с погодой: после дождей и установившегося тепла грибница начала плодоносить практически в ударном темпе.

«Этот гриб любит умеренное тепло и влагу. После дождливых дней подберезовики появляются буквально за несколько суток. Сейчас условия для них близки к идеальным», — отметил Жарков.

Опытные сборщики выделяют несколько наиболее перспективных направлений. В Раменском и Шатурском округах хорошие результаты показывают леса возле Гжели, Кратово, Быково, а также участки рядом с поселками Черусти и Туголесский Бор.

Сергиево-Посадское направление традиционно радует грибников — здесь стоит присмотреться к лесным массивам у Хотькова, Абрамцева и Семхоза. Подберезовики в этих местах появляются одними из первых в регионе.

В Истринском округе урожайные точки сосредоточены рядом с Новопетровским, Курсаково и Румянцево. Неплохие уловы собирают и в лесах под Волоколамском. На юге региона внимание привлекает Ступинский округ — грибники активно обследуют массивы у Малино, Ситне-Щелканово и Семеновского.

Эксперт называет несколько округов, которые из года в год остаются лидерами по грибным сборам. В списке их пять: Талдомский, Дмитровский, Сергиево-Посадский, Шатурский и Можайский.

«Если говорить именно о подберезовиках, то сейчас лучше всего работают леса, где много молодых и средневозрастных березняков. Там гриб идет целыми семьями», — пояснил грибник.

Грибник напомнил о базовых правилах: собирать подберезовики лучше утром, пока они сохраняют свежесть и упругость. Также стоит избегать участков вдоль крупных трасс и вблизи промышленных зон — грибы впитывают тяжелые металлы и выхлопные газы. Лесные массивы в глубине, подальше от дорог, остаются самым безопасным и продуктивным выбором.