Магнитная буря уже на подходе: кто серьезно пострадает от удара геомагнитного шторма 25 июня

Специалисты предупредили о повышенной вероятности магнитной бури 25 июня. Геомагнитная обстановка остается нестабильной второй день подряд.

Повышенный риск магнитной бури сохранится 25 июня

По данным специалистов, 25 июня геомагнитная обстановка на Земле останется напряженной. Несмотря на умеренную солнечную активность, вероятность магнитной бури сохраняется на повышенном уровне уже второй день подряд.

За последние сутки ученые зарегистрировали 3 вспышки класса C. Более мощных вспышек классов M и X зафиксировано не было. Однако воздействие солнечного ветра продолжает оказывать влияние на магнитосферу планеты.

Какие показатели ожидаются в ближайшие сутки

Согласно актуальным расчетам, вероятность развития магнитной бури 25 июня составляет 36%. Еще в 35% случаев прогнозируется возмущенное состояние магнитосферы. Вероятность спокойной геомагнитной обстановки оценивается в 29%.

Ожидаемый индекс Ap достигнет 15 пунктов, что свидетельствует о повышенной активности магнитного поля Земли. В течение дня возможны кратковременные периоды слабой магнитной бури уровня G1.

Что известно о прогнозе на конец июня

Предварительные оценки показывают, что вероятность геомагнитных возмущений сохранится 25 и 26 июня. После этого специалисты ожидают более спокойную обстановку.

При этом ученые напоминают, что долгосрочные прогнозы могут корректироваться в зависимости от изменений солнечной активности, поэтому данные требуют регулярного уточнения.

Как магнитные бури могут влиять на самочувствие

Во время геомагнитных возмущений некоторые люди жалуются на головные боли, повышенную утомляемость, нарушения сна, перепады давления и ухудшение концентрации внимания. Для снижения возможного дискомфорта специалисты рекомендуют соблюдать режим отдыха, поддерживать водный баланс, избегать чрезмерных нагрузок и проводить больше времени на свежем воздухе.