Успеть до июля: что еще не поздно посадить на даче в Подмосковье

Конец июня для многих огородников — стоп-линия: считается, что сажать уже поздно. Но агроном Октябрина Ганичкина в беседе с REGIONS утверждает обратное. Редис, зелень, горох и ягодные саженцы успешно приживаются в этот период — особенно сейчас, когда почва насыщена влагой после дождей.

Дачники, уверенные, что после середины лета на грядках делать нечего, ошибаются. Скороспелые культуры — редька, репа, салаты, руккола и кустовой укроп — еще успеют порадовать урожаем до холодов. С горохом тоже можно не медлить. А вот томаты, огурцы и бахчевые лучше отложить до следующего сезона: их вегетационный цикл слишком долог для оставшихся теплых месяцев.

Главный совет эксперта касается ягодных кустарников. Малина, смородина, голубика и земляника сейчас принимаются на ура — влажный грунт помогает корням быстро освоиться. Важное условие: саженец должен быть в контейнере с целым земляным комом. Если при извлечении из горшка почва осыпается — это открытая корневая система, такой экземпляр приживется хуже.

«В такую сырую погоду посадка — самая лучшая, чем мы будем высаживать потом в сухую землю, где надо каждый день поливать. Пусть огородники бегут в питомники и высаживают на постоянное место», — призвала эксперт.

Прогноз тоже на стороне садоводов: к концу недели в Подмосковье установится тепло до +25 градусов с кратковременными дождями, а в начале следующей воздух прогреется до +27. Самое время для дачных работ.