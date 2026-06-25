Ирина Фаевская рассказала, как избирательные участки в Подмосковье оборудуют для маломобильных граждан
Омбудсмен Подмосковья рассказала о доступной среде на избирательных участках
Фото: [REGIONS/Роман Малышенко]
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская рассказала, как избирательные участки в Подмосковье оборудуют для граждан с ограниченными возможностями здоровья.
По ее словам, на участках должны будут оборудовать удобные подъездные и пешеходные пути и специальные места для стоянки личного транспорта, обустроить помещения для голосования на первых этажах зданий либо обеспечить наличие лифтов с широким проемом дверей, установить пандусы, настилы и тактильные указатели.
Оборудование в помещении для голосования расположат так, чтобы обеспечить доступность для инвалидов на колясках. Информация на стендах будет представлена крупным шрифтом и (или) с применением шрифта Брайля. Также для инвалидов по зрению для самостоятельного заполнения бюллетеней могут использоваться специальные трафареты
Избирательные комиссии установят численность избирателей с инвалидностью на территориях и выявят тех, кто планирует проголосовать на участке, дома, досрочно или дистанционно.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке оборудования для реабилитационных центров региона.