Ирина Фаевская рассказала, как избирательные участки в Подмосковье оборудуют для маломобильных граждан

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская рассказала, как избирательные участки в Подмосковье оборудуют для граждан с ограниченными возможностями здоровья.

По ее словам, на участках должны будут оборудовать удобные подъездные и пешеходные пути и специальные места для стоянки личного транспорта, обустроить помещения для голосования на первых этажах зданий либо обеспечить наличие лифтов с широким проемом дверей, установить пандусы, настилы и тактильные указатели.

Оборудование в помещении для голосования расположат так, чтобы обеспечить доступность для инвалидов на колясках. Информация на стендах будет представлена крупным шрифтом и (или) с применением шрифта Брайля. Также для инвалидов по зрению для самостоятельного заполнения бюллетеней могут использоваться специальные трафареты

Избирательные комиссии установят численность избирателей с инвалидностью на территориях и выявят тех, кто планирует проголосовать на участке, дома, досрочно или дистанционно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о закупке оборудования для реабилитационных центров региона.