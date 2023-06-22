Экипаж пропавшего батискафа «Титан» признан погибшим

Пять человек, находившихся на борту пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан», официально признали погибшими. Соответствующее заявление сделала компания-оператор самоходного аппарата OceanGate.

18 июня батискаф «Титан», экипажем которого являлись руководитель OceanGate Стоктон Раш, бизнесмен Шахзада Давуд, его сын, а также миллиардер Хамиш Хардинг и исследователь Поль-Анри Наржеоле, намеривался погрузиться к затонувшему «Титанику», однако вскоре перестал выходить на связь. Гибель экипажа подтвердила и береговая охрана США. По версии ведомства, причиной трагедии стал направленный внутрь взрыв. Из-за давления батискаф с людьми буквально сжало.

Все дни с момента пропажи батискафа шли активные поиски. Береговая охрана сообщала, что запаса кислорода в аппарате хватит на четверо суток, однако позже появилось заявление о меньшем количестве времени. По данным береговой охраны, кислород внутри «Титана» полностью закончился днем 22 июня. Обломки пропавшего батискафа были обнаружены в 200 метрах от места крушения «Титаника».

Ранее предполагалось, что причиной пропажи аппарата могло послужить столкновение с рифом, что привело к отклонению от курса. Также в береговой охране сообщали о стуке из толщи воды, однако источник во время поисков найти не удалось.