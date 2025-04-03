Экипаж российского корабля спас более 50 нелегальных мигрантов в Атлантике

Судно под названием Frio Forwin следовало из марокканского порта Агадир, где стояло на якоре, в нигерийский Лагос. Второго апреля команда приняла сигнал о терпящем бедствие судне с мигрантами на борту.

Двигатель лодки вышел из строя, и ее неумолимо несло в северном направлении. Поиски лодки заняли некоторое время, но в конечном итоге команда Frio Forwin успешно провела спасательную операцию, сохранив жизнь полусотне людей.

На борт корабля подняли 54 мигрантов, включая пятерых женщин и одного младенца. Среди спасенных оказались выходцы из Нигерии, Пакистана, Марокко и ряда других государств. Им предоставили питьевую воду и пищу, после чего направились к якорной стоянке порта Тан Тан, чтобы передать спасенных на судно береговой охраны.

Ранее сообщалось, что в Атлантике перехватили субмарину с шестью тоннами наркотиков.