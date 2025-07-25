Экипаж самолета, летевшего из Новосибирска в Сочи, сообщил о разгерметизации

Экипаж пассажирского самолета, выполнявшего рейс из Новосибирска в Сочи, принял решение вернуться в аэропорт вылета после сообщения о возможной разгерметизации воздушного судна. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.

Отмечается, что инцидент произошел спустя полтора часа после взлета, когда лайнер, принадлежащей авиакомпании S7, уже находился в зоне ожидания аэропорта на высоте 2 тыс. м, вырабатывая топливо перед экстренной посадкой.

В авиаслужбах подчеркнули, что экипаж своевременно обнаружил признаки неполадок и действовал в соответствии с протоколами безопасности. Сейчас специалисты проводят осмотр воздушного судна для выяснения причин возможной разгерметизации.

Пассажиры рейса были эвакуированы по стандартной процедуре, никто не пострадал. Авиакомпания организует для них альтернативный перелет в Сочи.

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