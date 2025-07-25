Экипаж самолета, летевшего из Новосибирска в Сочи, сообщил о разгерметизации
Самолет S7 вернулся в аэропорт Новосибирска из-за сообщения о разгерметизации
Фото: [unsplash.com]
Экипаж пассажирского самолета, выполнявшего рейс из Новосибирска в Сочи, принял решение вернуться в аэропорт вылета после сообщения о возможной разгерметизации воздушного судна. Об этом ТАСС сообщили в авиационных службах.
Отмечается, что инцидент произошел спустя полтора часа после взлета, когда лайнер, принадлежащей авиакомпании S7, уже находился в зоне ожидания аэропорта на высоте 2 тыс. м, вырабатывая топливо перед экстренной посадкой.
В авиаслужбах подчеркнули, что экипаж своевременно обнаружил признаки неполадок и действовал в соответствии с протоколами безопасности. Сейчас специалисты проводят осмотр воздушного судна для выяснения причин возможной разгерметизации.
Пассажиры рейса были эвакуированы по стандартной процедуре, никто не пострадал. Авиакомпания организует для них альтернативный перелет в Сочи.
Ранее сообщалось, что в Тынде появился стихийный мемориал в память о жертвах крушения самолета Ан-24.