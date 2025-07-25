В Тынде появился стихийный мемориал в память о жертвах крушения самолета Ан-24

Жители Тынды устроили стихийный мемориал в память о тех людях, которые погибли в результате крушения пассажирского самолета неподалеку от города. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Мемориал возник стихийно, скорбящие жители Тынды принесли к нему множество цветов, а также игрушки в память о погибших детях. При крушении воздушного судна погибли 43 пассажира, в том числе пятеро детей, а также шесть членов экипажа. К этому мемориалу приложила руку и городская администрация, она поставила рядом с ним транспарант «Тында 24.07.2025. Скорбим».

Параллельно этому продолжаются работы рядом с разбившимся самолетом. Возле него уже установили временный лагерь вместе с палатками и генераторами электроэнергии. Добраться до обломков самолета из Тынды крайне сложно, все передвижение ведется с помощью гусеничного транспорта.

Ранее сообщалось, что две пассажирки, которые летели на разбившемся Ан-24 незадолго до крушения, обратили внимание на изношенный вид самолета и засняли подозрительные испарения внутри его салона. Несмотря на тревожные признаки, они поднялись на борт, но после посадки в Благовещенске решили сойти — и тем самым спаслись.