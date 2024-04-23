Эколог Пукалов назвал регионы РФ, где есть риск природных пожаров летом 2024 года

В некоторых субъектах РФ вспыхнули первые лесные пожары. Экстренными службами зарегистрированы и ликвидированы очаги возгорания в Приморском крае, Башкирии, Бурятии, Иркутской области и прочих. В летний период количество данных очагов станет расти. Эколог роман Пукалов рассказал, какие регионы находятся в зоне риска и как природное явление «Эль-Ниньо» сократит уровень горения лесов на территории нашей страны. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, непростая ситуация будет наблюдаться в тех регионах, где сегодня есть проблема с паводком. Это прежде всего юг Урала, юг Сибири и юг Дальнего Востока, а также Республика Якутия, лесные пожары в которой вспыхивают ежегодно.

Эксперт подчеркнул, что серьезного риска лесных пожаров в Центральной России нет, в первую очередь в силу высокого уровня готовности спецслужб. При этом многое будет зависеть от погодных условий.

По его мнению, в зоне «Эль-Ниньо», то есть в экваториальной части Тихого океана, температура уже стала уменьшаться, однако по-прежнему остается высокой. В связи с этим природные катаклизмы никуда не уйдут. Тем не менее это же явление увлажнит часть территории РФ, то есть регулярные дожди не дадут всерьез разгуляться пожарам.