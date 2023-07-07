Эколог Жуков пояснил влияние радиоактивных вод Фукусимы на природу Дальнего Востока

Япония планирует сбросить воды Фукусимской АЭС с целью необходимости дальнейшей консервации станции. Эколог Владислав Жуков объяснил, как повлияет на экологии Дальнего Востока колоссальный объем радиоактивной воды и насколько она опасна. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, ситуация в Японии контролируется МАГАТЭ, что эта вода прошла несколько ступеней очистки, но тем не менее в ней содержатся некоторые виды радиоактивных элементов.

Он отметил, что в целом в мировом океане объем радиоактивного элемента будет ничтожным.

Специалист добавил, что попадание изотопов воды с японской АЭС на территорию Дальнего Востока исключено, поскольку все океанические течения и передвижение воздушных масс проходят не в сторону Дальнего Востока.